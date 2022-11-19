«Ты слила коллег!»: известный журналист набросился на Собчак из-за уголовного дела

Признанный в России иноагентом Олег Кашин* негодует в связи с историей вокруг бывшей ведущей «Дома-2» Ксении Собчак. Журналист считает, что светская львица подставила своих коллег для того, чтобы в очередной раз выйти сухой из воды.

«Все восприняли, мол, ты их слила. Это так выглядит» — обратился журналист к коллеге.

Собчак в свойственной себе манере решила схитрить.

«Можно я не буду комментировать. Сейчас меня это волнует меньше, чем то, что происходит с ребятами», - заявила она.

Напомним, Собчак полгода нагло врала о получении гражданства Израиля. Всех уверяла, что распространенные в Сети слухи - это давление на свободную журналистику, к которой эта женщина никогда не имела отношения.

Также она врала о том, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу, который вымогал деньги у компании «Ростех». Потом подтвердилась и эта информация. Но светская львица продолжает нагло врать, чтобы спастись и в очередной раз кинуть своих коллег.