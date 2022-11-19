«Наложить арест на имущество»: с бросившего сына Прусикина хотят взыскать алименты

Недавно солист группы Little Big Илья Прусикин пожаловался на безденежье. Музыкант признался, что сбежал за границу буквально с одним чемоданом, и остался практически без средств к существованию.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам артиста, сейчас у него нет возможности помогать близким, оставшимся в России.

Романа Худякова возмутило, что Прусикин перебрался в Европу, бросив не только родную страну, но и бывшую жену с сыном. Экс-депутат подчеркнул, что певца нужно обязать платить алименты.