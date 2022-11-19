«В Европе таких фриков — половником загребай»: почему рухнула карьера Little Big

Недавно солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская пожаловались на безденежье. Артисты признались, что после переезда за границу едва сводят концы с концами.
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По мнению Романа Худякова, коллектив рассчитывал на успех за рубежом, но оказлся никому не нужен.
«Изначально заточенная на западную публику группа думала, что будет в Европе и Америке собирать огромные залы, зарабатывать миллионы долларов, но ничего не получилось. Они там никто, и звать их никак. Там таких фриков — половником загребай», — высказался экс-депутат.
Худяков не стал жалеть Прусикина, заявив, что он повел себя как трус, бросив родную страну в сложное время.
«Илья — обыкновенный трус! Нет, простите, очень большой трус. Прусикин струсил, когда убежал. Очень боялся, что его мобилизуют. Он предпочел предать Родину в тяжелый час, осудить Россию и убежать», — написал Роман в соцсети.