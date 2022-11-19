«В Европе таких фриков — половником загребай»: почему рухнула карьера Little Big

Недавно солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская пожаловались на безденежье. Артисты признались, что после переезда за границу едва сводят концы с концами.

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По мнению Романа Худякова, коллектив рассчитывал на успех за рубежом, но оказлся никому не нужен.