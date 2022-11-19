«Больше подходит ему»: как Ким Кардашьян отреагировала на отношения Пита Дэвидсона с Эмили Ратаковски

Модель Ким Кардашьян доказала, что не все экс-девушки желают зла новым пассиям бывших парней.
Экс-жена Канье Уэста после развода успела закрутить роман с Питом Дэвидсоном. Но пара не смогла построить длительных отношений. И вот у Пита появилась новая подружка. К слову, она совсем не раздражает Ким.
Речь идет о модели Эмили Ратаковски.
«Ким знает Эмили уже некоторое время, и она одобряет их отношения. Она думает, что это мило, и она по-настоящему счастлива, что он нашел того, кто больше подходит ему по скорости и на той же волне, что и он», – рассказал знакомый Кардашьян.
«Они живут в одном городе, они близки по возрасту, и они вместе работали над несколькими проектами. Она так же, как и он, глубоко погружена в нью-йоркскую жизнь. Они знают много одних и тех же людей и вращаются в одних и тех же кругах, поэтому Ким чувствует, что они хорошо подходят друг другу», – передают слова источника peopletalk.ru.
Напомним, недавно появилось подтверждение отношений Ратаковски и Дэвидсона.