«Больше подходит ему»: как Ким Кардашьян отреагировала на отношения Пита Дэвидсона с Эмили Ратаковски

«Они живут в одном городе, они близки по возрасту, и они вместе работали над несколькими проектами. Она так же, как и он, глубоко погружена в нью-йоркскую жизнь. Они знают много одних и тех же людей и вращаются в одних и тех же кругах, поэтому Ким чувствует, что они хорошо подходят друг другу», – передают слова источника peopletalk.ru.