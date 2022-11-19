«Выиграла и проиграла»: Татьяна Судец призналась, что оставила в казино квартиру и 14 автомобилей

Татьяна Судец

Татьяна Судец. Фото: Global Look Press 

После смерти 24-летнего сына телеведущая стала игроманкой.

Звезда советского телевидения Татьяна Судец рассказала, как однажды лишилась 14 автомобилей и квартиры. 

Судец вспомнила, как была больна лудоманией. В прошлом 24-летнего наследника «тети Тани» убили в лесу и закопали тело в щебень.

Вначале Судец не хотела верить в случившееся. А после телеведущая решила забыть горе в казино.

Постепенно Судец проиграла все, что у нее было.

«Да, я выиграла и проиграла 14 машин. Еще была однокомнатная квартира. Но предпочитаю говорить, что оставила их», – призналась Судец в шоу «Малахов» на канале «Россия-1».

Судец добавила, что закрытие игровых помещений по России спасло ее от недуга.

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