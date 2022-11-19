Одним жестом в нокаут: Юлия Михалкова задрала свитер и показала, что на ней нет белья

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова всегда привлекала внимание мужской части поклонников своей красотой и рельефными формами. С уходом из комедийного проекта актриса сосредоточилась на сольной карьере, но не растеряла сексуальности. И периодически дразнит публику, демонстрируя откровенное у себя в соцсетях.

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На этот раз Михалкова поделилась случайным кадром, сделанным на фотосессии. Во время перерыва красотка пригубила воды из бутылки, а чтобы освежиться сильнее, решила бесстыдно помахать полами свитера. Этот момент и подловил фотограф, а Михалкова одним жестом просто отправила в нокаут поклонников – все увидели, что на ней нет белья.