Счастливый папа: Влад Топалов ответил критикам его семьи

Муж телеведущей Регины Тодоренко – Влад Топалов – процитировал Эриха Фромма и похвастался подросшим сыном Майклом.
Топалов обнял любимого наслденика на прогулке. К архивному снимку знаменитость добавил цитату из книги «Искусство быть».
Топалов намекнул подписью под кадром, что не собирается оправдываться за свою жизнь и поступки. В последнее время коллеги осуждают исполнителя и Регину Тодоренко за непривычное распределение родительских ролей.
Пока Регина работает и кормит младшего сына в перерывах между съемками, Топалов сидит дома со старшим наследником. Топалов взял на себя домашнее хозяйство. И это его не смущает.
Влад Топалов с сыном. Фото: соцсети
Напомним, ранее жена Влада Топалова – Регина Тодоренко – показала младшего сына. Мама-трудоголик в перерыве между работами уделила внимание наследнику и огромной шаурме.