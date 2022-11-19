Счастливый папа: Влад Топалов ответил критикам его семьи

Муж телеведущей Регины Тодоренко – Влад Топалов – процитировал Эриха Фромма и похвастался подросшим сыном Майклом.

Топалов обнял любимого наслденика на прогулке. К архивному снимку знаменитость добавил цитату из книги «Искусство быть».

Топалов намекнул подписью под кадром, что не собирается оправдываться за свою жизнь и поступки. В последнее время коллеги осуждают исполнителя и Регину Тодоренко за непривычное распределение родительских ролей.

Пока Регина работает и кормит младшего сына в перерывах между съемками, Топалов сидит дома со старшим наследником. Топалов взял на себя домашнее хозяйство. И это его не смущает.