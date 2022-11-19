Чаровница: Валя Карнавал чудом не выронила свои «мячики» из декольте, опасно наклоняясь в камеру

Тиктокерша, певица Валя Карнавал показала, как провела вечер пятницы. Она всегда старается держать подписчиков, которых именует бандитами, в курсе своего времяпрепровождения. Благодаря этому фанаты узнают больше об увлечениях и вкусах своей любимицы, а также имеют возможность видеть ее в самых разных нарядах и ракурсах.

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На новом селфи Карнавал в крошечном платье на тонюсеньких лямках наклонилась к камере всем своим мощным бюстом. И люди забыли, о чем рассказывала красотка, оказавшись очарованы открывшимся видом. Кажется, что еще немного – и «мячики» выпрыгнут из декольте.