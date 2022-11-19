«Чтобы ты была счастлива»: Елена Летучая поздравила красавицу-маму

Телеведущая Елена Летучая разместила в личном микроблоге кадры с родной мамой Людмилой Летучей.
В день рождения родительницы Летучая повела маму на праздничный ужин в дорогой ресторан. Также знаменитость прогулялась по московским улочкам в леопардовом пальто. А ее мама выбрала для досуга с дочкой строгое черное пальто.
«Сегодня у тебя день рождения, мамочка. Моя самая лучшая мама в мире! Сделаю все, чтобы ты была счастлива! Люблю!», – написала в личном микроблоге телеведущая.
Также Летучая разрешила себе и маме отдохнуть в отеле. Там родительницу Елены поздравили тортом из желе.
Поклонники телеведущей восхитились красотой моложавой мамы Летучей. Они написали поздравления в комментариях под фото в соцсетях:
«Елена, у вас очень красивая мама!», «Обожаю таких женщин. В ней даже на фото чувствуется аристократизм», «Какая мамочка! Восторг!», «Здоровья вашей маме, она прекрасна».
Людмила Летучая. Фото: соцсети