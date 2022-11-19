«Мамины копии»: Ксения Бородина запечатлелась с повзрослевшими дочками от предыдущих браков

Бизнесвумен Ксения Бородина опубликовала в своем микроблоге фото с дочками. Примечательно, что девочки сильно изменились за последнее время.

Напомним, у Бородиной двое детей от разных мужей. Старшая Маруся родилась в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. Отец девочки не отличается медийностью. О нем Бородина говорит редко.

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В отличие от ее последнего бывшего мужа – бизнесмена Курбана Омарова. С ним знаменитость устраивала публичные выяснения отношений. Омаров является отцом младшей дочери телеведущей – Теоны.