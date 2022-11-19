Беда для слуха и нервной системы: кадры с поющей вживую Бузовой угрожают россиянам

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица исполнила «Мало половин» без фонограммы.

Ольга Бузова давно занимается музыкальной карьерой. Однако, по мнению критиков, ей бы не следовало петь, поскольку вокал артистки оставляет желать лучшего. Порой людям выпадает шанс услышать звучащую Бузову без фонограммы, и становится понятно, о чем говорят эксперты.

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Свежие кадры с поющей вживую Ольгой Бузовой облетели накануне Сеть и теперь угрожают нервной системе и слуху особо чувствительных россиян. Люди пишут, что слушать такое невозможно, за столько лет звезда так и не научилась попадать в ноты и звучать. Причем, исполняла Ольга свою собственную песню «Мало половин».

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