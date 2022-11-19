Беда для слуха и нервной системы: кадры с поющей вживую Бузовой угрожают россиянам

Ольга Бузова давно занимается музыкальной карьерой. Однако, по мнению критиков, ей бы не следовало петь, поскольку вокал артистки оставляет желать лучшего. Порой людям выпадает шанс услышать звучащую Бузову без фонограммы, и становится понятно, о чем говорят эксперты.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Свежие кадры с поющей вживую Ольгой Бузовой облетели накануне Сеть и теперь угрожают нервной системе и слуху особо чувствительных россиян. Люди пишут, что слушать такое невозможно, за столько лет звезда так и не научилась попадать в ноты и звучать. Причем, исполняла Ольга свою собственную песню «Мало половин».