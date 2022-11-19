«Потом можно пожалеть»: Анастасия Решетова показала, какое окрашивание испортило ее волосы

Бывшая избранница шоумена Тимати – Анастасия Решетова – рассказала об ошибке юности. Знаменитость исправляет то, что успела натворить до 26 лет.
Речь идет о волосах Анастасии. Решетова призналась, что долгое время тонировала шевелюру в салоне. От этого пострадала структура волоса. И теперь бизнесвумен старается вернуть естественный оттенок и прежнюю красоту волос.
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«Это предупреждение для девочек, которые планируют какие-то манипуляции: осветлять волосы, красить их чёрной аммиачной краской — об этом импульсивном желании потом можно пожалеть.», – отметила Решетова в своем микроблоге.
«У меня от природы красивый темно-каштановый цвет, который я все время тонировала. В какой-то момент мне это надоело, и я попросила мастера покрасить меня обычной стойкой краской. Вся красота и глубина цвета пропала. Я стала выглядеть старше, и образ «утяжелел»», – добавила Анастасия.
Анастасия Решетова в салоне. Фото: соцсети
Решетова отметила, что сейчас у нее на голове свой родной цвет. Именно он больше всего нравится Анастасии.
Напомним, ранее Решетова убрала большие губы и вернулась к природной красоте.