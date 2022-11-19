«Потом можно пожалеть»: Анастасия Решетова показала, какое окрашивание испортило ее волосы

Бывшая избранница шоумена Тимати – Анастасия Решетова – рассказала об ошибке юности. Знаменитость исправляет то, что успела натворить до 26 лет.

Речь идет о волосах Анастасии. Решетова призналась, что долгое время тонировала шевелюру в салоне. От этого пострадала структура волоса. И теперь бизнесвумен старается вернуть естественный оттенок и прежнюю красоту волос.

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