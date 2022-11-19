Новости шоу-бизнеса: Нагиев впервые прокомментировал свой уход с Первого канала, Маша из «Ворониных» беременна, Климова стала копией Джоли

Нагиев прокомментировал уход с Первого канала
Дмитрий Нагиев покинул Первый канал в начале нового телесезона. Шоумену быстро нашли замену в шоу «Голос». И лишь спустя два месяца артист прервал молчание, заявив, почему ушел. Оказалось, для него наступило неблагоприятное время: сейчас неуместны развлекательные передачи и шуточки.
Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press
Климова – копия Джоли
Екатерина Климова залегла на дно с весны, и если и появляется в соцсетях, то только на сцене: делает репосты своих спектаклей из аккаунтов поклонников. Но накануне она впервые за долгое время показала себя. На селфи людям улыбалась копия русская Анджелины Джоли. Люди негативно восприняли сие преображение.
Екатерина Климова. Фото: соцсети
Поплавская плачет о мобилизованном сыне
Актриса Яна Поплавская рассказала, что ее сын Клим добровольно мобилизовался. И не может сдержать слез, плачет и переживает за него. Но ничего сделать не может – это его выбор.
«Отговаривать его я не могу, не имею права. Я приоткрыла рот, чтобы сказать, что я боюсь. Я боюсь! Я думаю, что любая мать боится», - рассказала мать о сыне в программе «Жизнь и судьба».
Маша из «Ворониных» беременна
Малышка Маша из сериала «Воронины» не просто выросла. Она готовится стать матерью! 19-летняя Мария Ильюхина рассекретила свое интересное положение в соцсетях. Отец – ровесник Андрей Шаров, с которым девушка встречается 2 года.
Мария Ильюхина показала свой большой животик. Фото: соцсети