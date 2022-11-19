Новости шоу-бизнеса: Нагиев впервые прокомментировал свой уход с Первого канала, Маша из «Ворониных» беременна, Климова стала копией Джоли

Поплавская плачет о мобилизованном сыне

Актриса Яна Поплавская рассказала, что ее сын Клим добровольно мобилизовался. И не может сдержать слез, плачет и переживает за него. Но ничего сделать не может – это его выбор.

«Отговаривать его я не могу, не имею права. Я приоткрыла рот, чтобы сказать, что я боюсь. Я боюсь! Я думаю, что любая мать боится», - рассказала мать о сыне в программе «Жизнь и судьба».

Маша из «Ворониных» беременна

Малышка Маша из сериала «Воронины» не просто выросла. Она готовится стать матерью! 19-летняя Мария Ильюхина рассекретила свое интересное положение в соцсетях. Отец – ровесник Андрей Шаров, с которым девушка встречается 2 года.