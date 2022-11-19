Вот почему Волочкова прячет живот: в банной вакханалии все быстро вскрылось!

Анастасия Волочкова была приглашена на съемки в новый проект Анастасии Ивлеевой. Поскольку балерина обожает баню, то вместе со своим приятелем Никитой Джигурдой они расположились в парилке. Правда, махать вениками не пришлось, вместо этого балерина взмахивала ногами, отправляя их в вертикальны шпагат.

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Также в бане раскрылся секрет Волочковой. Люди давно заметили, что балерина на всех своих снимках прикрывает живот, а если парится перед камерами, то заслоняется веником. Теперь же тайное стало явным: благодаря вакханалии, которую Анастасия устроила с Джигурдой, люди увидели настоящую талию Волочковой, изрядно раздавшуюся и «украшенную» сразу несколькими складками.