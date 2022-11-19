Под испанским небом: Лайма Вайкуле сняла парик, и все ахнули – подозрения подтвердились

68-летняя Лайма Вайкуле в последнее время меняет парики как перчатки. И у людей закралось подозрение: звезда что-то скрывает страшное о своем состоянии организма. Поскольку поклонники помнят, что у артистки еще в 1989 году был обнаружен рак груди. Тогда его удалось побороть и войти в ремиссию, но сейчас, по слухам, ситуация вернулась, и певица вынуждена была пройти курс химиотерапии. Из-за этого волосы, ресницы и брови покинули Вайкуле.

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Лайма даже выступала в платочке. А сейчас подтвердила подозрения о том, что полысела. Она отдыхает в Испании и решила не скрываться. Впервые за долгое время артистка сняла парик, и все увидели у нее на голове «ежик» - волосы после потери начали отрастать. Люди ахнули в комментариях от нового облика певицы.