Уф, пошла жара! «Пельмешка» Илана Юрьева в купальнике обнажила идеальное и интимное

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева достаточно редко радует подписчиков в соцсетях кадрами в бикини. К тому же, сейчас не самое горячее время для таких одежд. Однако, накануне актриса на съемках облачилась в пляжный наряд и показала себя.

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Илана надела лиловое монокини и расположилась на шезлонге на фоне хромакея – судя по всему, это рекламная съемка, предполагающая морскую тематику. Только вот жару добавила теплая шубка на плечах красотки. Тем не менее, люди получили свою порцию прекрасного, лицезрев точеную фигурку звезды и ее идеальные обнаженные ножки.