Ольга Бузова в сексуальном мини-платье засветила живот и часть груди

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова в пятницу посвятила весь день съемкам. Звезду одевали, меняли макияж и прически. В общей сложности за день она примерила на себя четыре разных образа.

Самым эффектным, пожалуй, оказался последний образ из четырех. На Ольге было очень короткое серебристое платье-бюстье с открытым животом и открытым пространством между грудями.

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