Ольга Бузова в сексуальном мини-платье засветила живот и часть груди

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова в пятницу посвятила весь день съемкам. Звезду одевали, меняли макияж и прически. В общей сложности за день она примерила на себя четыре разных образа.
Самым эффектным, пожалуй, оказался последний образ из четырех. На Ольге было очень короткое серебристое платье-бюстье с открытым животом и открытым пространством между грудями.
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Напомним, что другая звезда «Дома-2» - Екатерина Варнава - сегодня рассмешила своих подписчиков, опубликовав видео, на котором она демонстрирует прекрасную фигуру в белом бюстгальтере и трусиках, с накинутым на плечи пиджаком.
Над внешним видом Екатерины тут же пошутил в комментариях известный шоумен Александр Гудков. Он поинтересовался, где же у Варнавы пенис.