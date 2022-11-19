Ольга Бузова в сексуальном мини-платье засветила живот и часть груди

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

За один день певица сменила четыре различных образа для фото- и видеосъемок.

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова в пятницу посвятила весь день съемкам. Звезду одевали, меняли макияж и прически. В общей сложности за день она примерила на себя четыре разных образа.

Самым эффектным, пожалуй, оказался последний образ из четырех. На Ольге было очень короткое серебристое платье-бюстье с открытым животом и открытым пространством между грудями.

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Напомним, что другая звезда «Дома-2» - Екатерина Варнава - сегодня рассмешила своих подписчиков, опубликовав видео, на котором она демонстрирует прекрасную фигуру в белом бюстгальтере и трусиках, с накинутым на плечи пиджаком.

Над внешним видом Екатерины тут же пошутил в комментариях известный шоумен Александр Гудков. Он поинтересовался, где же у Варнавы пенис.

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