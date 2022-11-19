«Надоели эти завистливые фигуристки»: после заявления Родниной о доходах футболистов Губерниев взорвался

Заявление депутата Госдумы РФ, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной о том, чтобы закрыть российские профессиональные футбольные клубы, продолжает греметь в спортивном сообществе. Мол, российских футболистов следует отлучить от бюджетных денег, пусть зарабатывают сами. Мнения на этот счет разделились: одни согласны с Ириной Константиновной, другие в штыки восприняли инициативу.

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Известный телеведущий, комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на обсуждение доходов футболистов. Он эмоционально выразился в своем Telegram-канале, назвав командный вид спорта номером один.

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!!! Футбол - коммерческий, дорогой вид спорта номер 1! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализоваться!!! И в спорте и в жизни!!!» - отреагировал комментатор.

Только не все подписчики Губерниева согласны с его мнением. Многие встали в оппозицию комментатору.