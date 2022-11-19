Уже не тайна: вскрылось, от кого беременна юная Маша из «Ворониных»

18-летняя актриса Мария Ильюхина, прославившаяся благодаря сериалу «Воронины» еще 10 лет назад, рассекретила свою беременность. Поклонники шокированы тем, как быстро выросла малышка из ситкома, еще большее удивление вызвано с ее интересным положением.

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В кулуарах зашептались, что Ильюхина не замужем и скрывает, от кого забеременела. Но девушка не стала долго томить публику и проговорилась, кто отец.

Оказалось, что ее избранник – молодой футболист и студент Алексей Шаров. Он уже зарабатывает на жизнь сам. Пара вместе 2 года, и ради него девушка оставила карьеру. Правда, ненадолго.