«Где же валенки?»: Дарья Мороз вышла на снег в новой шубе и босоножках

Актриса Дарья Мороз в пятницу похвасталась перед подписчиками своей новой светлой шубкой. На фото, которое звезда опубликовала на своей странице в соцсети, она стоит на снегу в этой шубе, черном платье и босоножках.

Подписчики, увидев такую картину, будто бы и сами начали мерзнуть.

«Бегом, ноги греть», «ножки надо беречь», «надеюсь, горячие стельки приклеены к стопе», «где же валенки?» - начали писать люди в комментариях.

Сама Мороз ответила переживающим, что ее ноги, благодаря выступлению в шоу «Ледниковый период», привыкли к холоду.

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