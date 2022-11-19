«Где же валенки?»: Дарья Мороз вышла на снег в новой шубе и босоножках

Актриса Дарья Мороз в пятницу похвасталась перед подписчиками своей новой светлой шубкой. На фото, которое звезда опубликовала на своей странице в соцсети, она стоит на снегу в этой шубе, черном платье и босоножках.
Подписчики, увидев такую картину, будто бы и сами начали мерзнуть.
«Бегом, ноги греть», «ножки надо беречь», «надеюсь, горячие стельки приклеены к стопе», «где же валенки?» - начали писать люди в комментариях.
Сама Мороз ответила переживающим, что ее ноги, благодаря выступлению в шоу «Ледниковый период», привыкли к холоду.
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Мороз и ее новая шуба. Фото: соцсети
Дарья - дочь режиссера Юрия Мороза и бывшая супруга другого режиссера - Константина Богомолова. У них с Константином подрастает 12-летняя дочь Анна. Второй женой Богомолова стала телеведущая и блогер Ксения Собчак.