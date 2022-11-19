Пуговки сейчас не выдержат: Юлия Михалкова в декольте не по размеру предъявила необъятный бюст

Экс-участница популярного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова показала закулисье съемок, в которых поучаствовала накануне. И ее перевоплощение не осталось незамеченным: новый облик просто шокировал подписчиков.

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Михалкова предстала в черном парике с мелкими кудряшками, нарядилась в зеленое платье, подпоясавшись кожаным ремнем. Но все внимание на себя перетянул огромный бюст актрисы, а также едва выдерживающие такое напряжение пуговки на декольте – еще одно движение, и они явно оторвутся, и содержимое вывалится наружу.