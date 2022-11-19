«Клава у меня как имя нарицательное»: Коке прилетело от бывшего мужа Гурченко за перевоплощение в легендарную актрису

Бывший муж легендарной Людмилы Марковны, 73-летний Константин Купервейс прокомментировал каналу «Звездач» произошедшее. Он не постеснялся отвесить в адрес Клавы Коки обидной оценочной критики, а также подчеркнул, что не видит смысла сегодня повторять за легендами.

«Клава Кока и Моргенштерн* у меня как имя нарицательное. Это не потому, что мне столько лет, а потому что я не понимаю эту безумную популярность этих людей у молодежи. На счет «Карнавальной ночи» — еще ни один ремейк, кем-то сделанный, даже самым талантливым режиссером мира, не бывает лучше оригинала.

Я уверен, что ничего она не сделает, ничего у нее не получится повторить. Это невозможно повторить! Это совсем другое время и актеры! Никто никогда не повторит Гурченко. Никто не повторит Ильинского, нет таких актеров сегодня. Или равных Филиппову. Нет и не будет», — убежден бывший муж Гурченко.