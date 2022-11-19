«Можно было загуглить»: Лободу раскритиковали за ошибку в названии песни на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно вдруг начал петь на родной мове, еще не привыкла к нововведениям, а потому допускает ошибки. Три дня назад на своей странице в социальной сети она выпустила анонс новой песни. Тест поверх короткого видеоролика сообщал зрителям, что песня называется «Два незнайомця».

«Назва пісні з помилкою!», «Два незнайомцi!» - тут же начали писать ей более грамотные украинцы.

Тот, кто ведет аккаунт певицы в соцсети, тут же исправил название песни в самом посте и теперь там можно увидеть «Два незнайомцi!», с пометкой «Исправлено». Между тем, ошибка на видео никуда не делась и, видимо, так и останется на странице Лободы как напоминание о ее первых шагах в этой области.

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