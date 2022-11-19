«Я дам тебе все»: Бузова поцеловалась с женатым Дороховым

Певица Ольга Бузова стала гостьей нового выпуска шоу «Однажды в России». В одном из номеров юмористической программы звезде предстояло завлечь в свои сети комика Дениса Дорохова. По всей видимости, у знаменитости это получилось.

«Денис, я люблю тебя! Я богата, популярна и дам тебе все», - со страстью в голосе сказала Бузова.

В этот момент скандальная звезда настолько близко приблизила свое лицо к юмористу, что их губы почти соприкоснулись. Тогда очарованный Дорохов не сдержался и два раза поцеловал певицу, после чего оба начали смеяться и повалились на пол, держась за животы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».