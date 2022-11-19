«Я дам тебе все»: Бузова поцеловалась с женатым Дороховым

Певица Ольга Бузова стала гостьей нового выпуска шоу «Однажды в России». В одном из номеров юмористической программы звезде предстояло завлечь в свои сети комика Дениса Дорохова. По всей видимости, у знаменитости это получилось.
«Денис, я люблю тебя! Я богата, популярна и дам тебе все», - со страстью в голосе сказала Бузова.
В этот момент скандальная звезда настолько близко приблизила свое лицо к юмористу, что их губы почти соприкоснулись. Тогда очарованный Дорохов не сдержался и два раза поцеловал певицу, после чего оба начали смеяться и повалились на пол, держась за животы.
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Поцелуй Дорохова и Бузовой. Фото: кадр из шоу «Однажды в России»/ТНТ
За происходящим с удивлением наблюдала юмористка Ольга Картункова.
«Тебе скандалов мало?», - строго отчитала она партнера.
Дорохов уже много лет женат на девушке по имени Эльвира. Пара семь лет проверяла свои чувства на прочность и только потом скрепила союз. В 2012 году у них родился сын Артем, а затем появился на свет второй мальчик, Богдан. В соцсетях комик позиционирует себя как семьянина и часто говорит о своей жене с любовью.