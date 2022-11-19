«Их уход заставил задуматься»: Влад Лисовец сравнил Жанну Фриске с принцессой Дианой

Стилист и телеведущий Влад Лисовец поделился теплыми воспоминаниями о своей подруге, певице Жанне Фриске. По словам звезды, приятельница ему не снится, но он часто чувствует ее присутствие.
«Она же в принципе очень глубокий человек. Поэтому в какие-то моменты я чувствую ее присутствие. В день рождения я ее почувствовал, на празднике нашей общей подруги. «Ой, она как будто привет хочет передать!» - подумал я. Я подошел к нашей подруге и сказал: «Ты не подумай, что я с ума сошел. Но Жаннка тебе передает привет». Мы расплакались вместе», - рассказал трогательную историю Лисовец в интервью «МК».
Как считает друг певицы, смерть Фриске показала свыше, что нужно жить сегодняшним днем, не думать о будущем и получать удовольствие.
«А болезнь может коснуться любого человека. И главное, что произошло на ее примере: очень много добра всплыло», - поделился сокровенным Влад.
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По мнению Лисовца, уход Жанны был предначертан. В интервью стилист сравнил личность Фриске и принцессы Дианы. Он отметил, что это две женщины, чья смерть тронула людей и заставила о них вспоминать с добром.
«Другое дело, когда уходит человек, который так много помогал другим. И это сразу трогает, об этом начинают говорить. Я не хочу сравнивать, но вспомните уход принцессы Дианы. Она и Жанна - это те женщины, о которых говорили только хорошее», - считает Влад Лисовец.
Телеведущий также рассказал, что Фриске жила только чувствами и по-настоящему была влюблена в Дмитрия Шепелева. По мнению Лисовца, он горячо любил ее в ответ, и это было видно всем.