«Их уход заставил задуматься»: Влад Лисовец сравнил Жанну Фриске с принцессой Дианой

Стилист и телеведущий Влад Лисовец поделился теплыми воспоминаниями о своей подруге, певице Жанне Фриске. По словам звезды, приятельница ему не снится, но он часто чувствует ее присутствие.

«Она же в принципе очень глубокий человек. Поэтому в какие-то моменты я чувствую ее присутствие. В день рождения я ее почувствовал, на празднике нашей общей подруги. «Ой, она как будто привет хочет передать!» - подумал я. Я подошел к нашей подруге и сказал: «Ты не подумай, что я с ума сошел. Но Жаннка тебе передает привет». Мы расплакались вместе», - рассказал трогательную историю Лисовец в интервью «МК».

Как считает друг певицы, смерть Фриске показала свыше, что нужно жить сегодняшним днем, не думать о будущем и получать удовольствие.

«А болезнь может коснуться любого человека. И главное, что произошло на ее примере: очень много добра всплыло», - поделился сокровенным Влад.

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