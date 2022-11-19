«Как вам мужчины в глаза смотрят»: молодая жена Цекало чуть не выронила сочную грудь из мини-лифа

Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Дарина Эрвин покрасовалась на пляже.

Александр Цекало и Дарина Эрвин живут в США недалеко от океана. В свободное время 31-летняя супруга продюсера частенько выбирается на пляж.

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На новом фото художница запечатлелась на побережье. Дарина позировала в лимонном лифе, едва вмещающем ее пышную грудь, пестрой юбке и свободной светлой накидке.

Пользователи Сети восхитились формами брюнетки.

«Роковая красотка»; «Такая притягательная»; «Вот это бидоны! Цекало было не устоять перед такими формами»; «Очень соблазнительная»; «От груди глаз не оторвать. Не знаю, как вам мужчины в глаза смотрят», — написали они.

Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Напомним, Цекало счастлив в браке с Эрвин с 2019 года. Ради молодой художницы 61-летний продюсер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой и переехал в США.

По слухам, чтобы экс-супруга отказалась от его фамилии, Александру пришлось заплатить кругленькую сумму.

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