«Как вам мужчины в глаза смотрят»: молодая жена Цекало чуть не выронила сочную грудь из мини-лифа

Александр Цекало и Дарина Эрвин живут в США недалеко от океана. В свободное время 31-летняя супруга продюсера частенько выбирается на пляж.
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На новом фото художница запечатлелась на побережье. Дарина позировала в лимонном лифе, едва вмещающем ее пышную грудь, пестрой юбке и свободной светлой накидке.
Пользователи Сети восхитились формами брюнетки.
«Роковая красотка»; «Такая притягательная»; «Вот это бидоны! Цекало было не устоять перед такими формами»; «Очень соблазнительная»; «От груди глаз не оторвать. Не знаю, как вам мужчины в глаза смотрят», — написали они.
Дарина Эрвин. Фото: соцсети
Напомним, Цекало счастлив в браке с Эрвин с 2019 года. Ради молодой художницы 61-летний продюсер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой и переехал в США.
По слухам, чтобы экс-супруга отказалась от его фамилии, Александру пришлось заплатить кругленькую сумму.