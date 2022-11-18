«Для меня всегда малышка»: Сергей Жуков нежно поздравил свою дочь с днем рождения

Дружная семья Сергея Жукова

Дружная семья Сергея Жукова. Фото: Global Look Press

Дочке известного музыканта исполнилось 14 лет.

Лидер знаменитой группы «Руки Вверх» Сергей Жуков трогательно поздравил свою дочь с 14-летием. В соцсетях певец опубликовал видео, которое растрогало его фанатов. На нем повзрослевшая дочка Жукова предстала в красивом светлом платье. Девушка с улыбкой смотрит мимо камеры, а в какой-то момент Жуков нежно  целует в щеку свою дочь.

«Никулечка! Тебе 14! Но ты для меня всегда малышка, которую папа всегда готов взять на ручки! Люблю тебя, моя девочка! С днем рождения», — написал счастливый отец под видеороликом.

Поклонники в комментариях отметили, что дочка певца заметно повзрослела и стала очень похожа на маму.

«Само очарование!», «Талантливая девочка!», «Красавица и умница», — восхитились подписчики Жукова.

Ранее исполнитель поделился своими мыслями о юном поколении и социальных сетях. Артист посетовал на то, что его дети постоянно обсуждают своих кумиров в соцсетях: кто куда уехал в отпуск и какую машину купил.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также