«Совсем лысенькая»: Вайкуле впервые показала прическу после слухов о раке

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Певица сделала короткую стрижку.

Последние месяцы Лайма Вайкуле крайне редко появлялась на публике. Если певица, которая сейчас живет в Юрмале, и выходила в свет, то обязательно надевала головные уборы.

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На новом фото в соцсети артистка показала, как сейчас выглядит ее прическа. Оказалось, Лайма Станиславовна сделала короткую стрижку. Она запечатлелась за столиком в кафе в цветочной блузке и белоснежных брюках.

Пользователи Сети активно отреагировали на фото. 

«Совсем лысенькая стала»; «Надеюсь, у вас все хорошо. Вам идет любая стрижка, лишь бы здоровье было в порядке»; «Выздоравливайте, пожалуйста»; «Пришлось волосы обрезать. Видимо, все серьезно», — высказались они.

Лайма Вайкуле. Фото: соцсети

Напомним, в 1991 году у певицы обнаружили рак груди. Тогда она улетела в Америку и прошла курс лечения в хорошей клинике. 

По слухам, сейчас болезнь Вайкуле вернулась, поэтому артистке делают химиотерапию. Сама она не комментирует информацию. 

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