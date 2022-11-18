«Совсем лысенькая»: Вайкуле впервые показала прическу после слухов о раке

Последние месяцы Лайма Вайкуле крайне редко появлялась на публике. Если певица, которая сейчас живет в Юрмале, и выходила в свет, то обязательно надевала головные уборы.
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На новом фото в соцсети артистка показала, как сейчас выглядит ее прическа. Оказалось, Лайма Станиславовна сделала короткую стрижку. Она запечатлелась за столиком в кафе в цветочной блузке и белоснежных брюках.
Пользователи Сети активно отреагировали на фото.
«Совсем лысенькая стала»; «Надеюсь, у вас все хорошо. Вам идет любая стрижка, лишь бы здоровье было в порядке»; «Выздоравливайте, пожалуйста»; «Пришлось волосы обрезать. Видимо, все серьезно», — высказались они.
Лайма Вайкуле. Фото: соцсети
Напомним, в 1991 году у певицы обнаружили рак груди. Тогда она улетела в Америку и прошла курс лечения в хорошей клинике.
По слухам, сейчас болезнь Вайкуле вернулась, поэтому артистке делают химиотерапию. Сама она не комментирует информацию.