«Совсем лысенькая»: Вайкуле впервые показала прическу после слухов о раке

Последние месяцы Лайма Вайкуле крайне редко появлялась на публике. Если певица, которая сейчас живет в Юрмале, и выходила в свет, то обязательно надевала головные уборы.

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На новом фото в соцсети артистка показала, как сейчас выглядит ее прическа. Оказалось, Лайма Станиславовна сделала короткую стрижку. Она запечатлелась за столиком в кафе в цветочной блузке и белоснежных брюках.

Пользователи Сети активно отреагировали на фото.