Неприлично большой и дорогой: во сколько обошелся Гарри и Меган Маркл их «скромный дом»

Роскошный и неприлично дорогой — это все об апартаментах, где живут принц Гарри и его жена Меган Маркл. Как-то американка обмолвилась, что их с королевским отпрыском жилище всего-навсего «скромный дом». Фанаты знаменитого британского семейства в очередной раз пришли к выводу, что Маркл нельзя верить.

Дом, о котором идет речь, в разы больше и дороже коттеджа, в котором живут принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, пишет The Sun. Как сообщили риелторы, которые в свое время занимались сделкой Меган по покупке дома, Маркл и ее муж заплатили 12 миллионов фунтов стерлингов за свои апартаменты в пригороде Санта-Барбары. При этом сама жена принца Гарри продолжает с наивным видом утверждать, что это лишь удобное жилье.

Кейт и Уильяма скандальная парочка критикует за то, что те осенью перебрались в коттедж на территории Виндзорского парка. По королевским меркам, к слову, это довольно скромный дом. Принц Уэльский и его жена даже не потратили денег на ремонт при переезде. А вот Гарри и Меган в то время, как были членами королевской семьи, заселяясь в свой коттедж, потратили на ремонт больше двух миллионов фунтов. Не своих, а налогоплательщиков!

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