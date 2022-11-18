Похоже на ветрянку: ради создания нового образа Ольге Бузовой обклеили лицо половинками жемчужин (фото)

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова в пятницу вечером шокировала своих подписчиков неожиданным творческим образом. Ради очередных съемок Ольге сделали стильную прическу и прилепили на лицо дюжину половинок искусственных жемчужин разного размера.

Ольга показала на своей странице молодую девушку-стилиста по имени Влада и рассказала, что именно она стала вдохновительницей этого образа.

«Впереди у нас интересная съемка», — пообещала Бузова.

Обсуждая внешний вид Ольги, ее поклонники шутят, что издалека жемчужинки на ее лице похожи на симптомы какого-то заразного заболевания, например, ветрянки.

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