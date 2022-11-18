«Бесстыдница»: красотка-любовница Тимати снялась с обнаженной грудью

Пользователи Сети активно отреагировали на горячий кадр.

«Какая бесстыдница! Как спать ложиться после такого»; «Тимати с тобой не скучает, по ходу. Убойная красотка»; «Вроде и грудь обнаженная, а совсем не пошло. Класс»; «Роскошная девушка»; « Просто бомба», — высказались они.

Напомним, Тимати и Валентина встречаются более полугода. За это время рэпер успел несколько раз свозить модель в путешествия, а также познакомить с родными и друзьями.