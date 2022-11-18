«Я поборола онкологию и начала новую жизнь»: молодая жена Ивлева рассказала о личном

Около пяти лет назад жене Константина Ивлева Валерии поставили страшный диагноз. Девушка полтора месяца провела в онкологическом центре. Благодаря семи курсам химиотерапии ей удалось побороть недуг.
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Вспоминая о борьбе с раком, Валерия призналась, что очень боялась не излечиться, но никогда не опускала руки и верила в лучшее.
«Главный совет, который бы дала себе в молодости: „Никогда не унывать, ни при каких обстоятельствах!“ Я его себе и дала! Поэтому победила и сейчас живу жизнью своей мечты! Спасибо той Лере, что никогда не сдавалась, а шла вперед. Я поборола онкологию и начала новую жизнь», — рассказала блогерша.
После победы над болезнью Валерия кардинально изменила свою жизнь. Девушка начала правильно питаться, занялась спортом и отказалась от тусовок в клубах.
В 2021 году Куденкова вышла замуж за Константина Ивлева. Сейчас у пары подрастает дочь Ника.