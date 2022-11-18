«Я поборола онкологию и начала новую жизнь»: молодая жена Ивлева рассказала о личном

После победы над болезнью Валерия кардинально изменила свою жизнь. Девушка начала правильно питаться, занялась спортом и отказалась от тусовок в клубах.

В 2021 году Куденкова вышла замуж за Константина Ивлева. Сейчас у пары подрастает дочь Ника.