«Пусть Киркоров завидует!»: Виктория Боня в ультракоротком золотистом платье показала длинные ноги

Российская модель, блогер и телеведущая Виктория Боня в пятницу поделилась с подписчиками фотографиями со съемок телепередачи в Москве. На снимках Виктория красуется в блестящем золотистом платье с поясом и бантом на шее.
Как заметили подписчики Виктории, платье было настолько коротким, что зрители рисковали увидеть ее нижнее белье. Впрочем, жаловаться на это никто не стал.
«Пусть Киркоров завидует твоей красоте! И таким роскошным ногам!» — написал один из комментаторов.
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Виктория Боня показала роскошные ноги. Фото: соцсети
Напомним, что еще будучи дома в Монако, Боня ухитрилась испортить отношения с Филиппом Киркоровым, раскритиков то, как он прилюдно оскорбил узбекскую певицу Наргиз. Дошло до того, что Филипп Бедросович начал угрожать модели в личных сообщениях.
«Передайте Филе Киркорову, что я в Москве, он вроде хотел со мной разобраться. Я здесь, Филя», — объявила Виктория, вернувшись в российскую столицу.
С тех пор прошло уже два дня, но певца она так нигде и не повстречала.