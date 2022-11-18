«Пусть Киркоров завидует!»: Виктория Боня в ультракоротком золотистом платье показала длинные ноги

Российская модель, блогер и телеведущая Виктория Боня в пятницу поделилась с подписчиками фотографиями со съемок телепередачи в Москве. На снимках Виктория красуется в блестящем золотистом платье с поясом и бантом на шее.

Как заметили подписчики Виктории, платье было настолько коротким, что зрители рисковали увидеть ее нижнее белье. Впрочем, жаловаться на это никто не стал.

«Пусть Киркоров завидует твоей красоте! И таким роскошным ногам!» — написал один из комментаторов.

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