Переломал актеру кости лица! Избившему Прилучного бизнесмену вынесли приговор

Павел Прилучный. Фото: соцсети

Павел Прилучный. Фото: соцсети

Суд вынес решение.

Два года назад Павла Прилучного избили в калининградском клубе «Завод». Артисту диагностировали перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.  

Как оказалось, на звезду сериала «Мажор» напал владелец заведения Владимир Семенов. Уладить вопрос мирно не удалось, Прилучный подал в суд.

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В пятницу, 18 ноября, стало известно, какое наказание получил бизнесмен. Оказалось, в ходе судебного процесса действия подсудимого переквалифицировали со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По информации Telegram-канала 112, Семенова приговорили к исполнительным работам сроком на 1 год 5 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

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