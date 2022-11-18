Переломал актеру кости лица! Избившему Прилучного бизнесмену вынесли приговор

Два года назад Павла Прилучного избили в калининградском клубе «Завод». Артисту диагностировали перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.
Как оказалось, на звезду сериала «Мажор» напал владелец заведения Владимир Семенов. Уладить вопрос мирно не удалось, Прилучный подал в суд.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В пятницу, 18 ноября, стало известно, какое наказание получил бизнесмен. Оказалось, в ходе судебного процесса действия подсудимого переквалифицировали со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
По информации Telegram-канала 112, Семенова приговорили к исполнительным работам сроком на 1 год 5 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства.