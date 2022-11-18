«Кать, а где пенис?»: Гудков подшутил над Варнавой, засветившейся в сексуальном нижнем белье (видео)

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в пятницу решила повеселить своих подписчиков забавным видео. Вернее, эротическим видео с забавной озвучкой.
Видеоролик, который она опубликовала на своей странице в соцсети, демонстрирует Екатерину в бюстгальтере и белых трусиках с высокой посадкой, с накинутым на плечи пиджаком. На ногах у звезды - белые кружевные гольфы и туфли на шпильке.
«Очень круто, мне очень нравится. Но почему ты без шапки, скажи мне, пожалуйста», - вопрошает голос за кадром.
Видео собрало множество восторженных комментариев. Не смог пройти мимо и шоумен Александр Гудков.
«Кать, а где пенис?» - поинтересовался он.
Варнава, чье чувство юмора не уступает чувству юмора Гудкова, не растерялась.
«Ищу. Ты не помнишь, куда я его положила?» - ответила актриса.
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Напомним, несколько дней назад Варнава удивила всех другим роликом, на котором она выполняет вертикальную растяжку. И выполняет так, что сама Волочкова может ей позавидовать! Многие Интернет-пользователи сочли, что это было слишком неприлично даже для Екатерины.