«Кать, а где пенис?»: Гудков подшутил над Варнавой, засветившейся в сексуальном нижнем белье (видео)

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в пятницу решила повеселить своих подписчиков забавным видео. Вернее, эротическим видео с забавной озвучкой.

Видеоролик, который она опубликовала на своей странице в соцсети, демонстрирует Екатерину в бюстгальтере и белых трусиках с высокой посадкой, с накинутым на плечи пиджаком. На ногах у звезды - белые кружевные гольфы и туфли на шпильке.

«Очень круто, мне очень нравится. Но почему ты без шапки, скажи мне, пожалуйста», - вопрошает голос за кадром.

Видео собрало множество восторженных комментариев. Не смог пройти мимо и шоумен Александр Гудков.

«Кать, а где пенис?» - поинтересовался он.

Варнава, чье чувство юмора не уступает чувству юмора Гудкова, не растерялась.

«Ищу. Ты не помнишь, куда я его положила?» - ответила актриса.

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