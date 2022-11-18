«Серьезная сумма, но не догонит замок Пугачевой»: риелтор оценил особняк Ханны

Недавно Ханна и Пашу завершили ремонт своего нового особняка. Роскошный коттедж, отделанный деревом и мрамором, по праву можно назвать одним из самых дорогих звездных приобретений последнего времени.

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По мнению эксперта по недвижимости Данила Ковтуненко, превзошел шикарный дом певицы и продюсера только подмосковный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.