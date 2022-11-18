«Серьезная сумма, но не догонит замок Пугачевой»: риелтор оценил особняк Ханны

Недавно Ханна и Пашу завершили ремонт своего нового особняка. Роскошный коттедж, отделанный деревом и мрамором, по праву можно назвать одним из самых дорогих звездных приобретений последнего времени.
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По мнению эксперта по недвижимости Данила Ковтуненко, превзошел шикарный дом певицы и продюсера только подмосковный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.
«Можно поздравить певицу Ханну и Пашу с приобретением дома. Отличное направление — Новорижское шоссе, многие покупают там дома или строят, потому что удобно, запад», — рассказал специалист 5-tv.ru.
По словам Ковтуненко, примерная стоимость такой недвижимости, учитывая направление и площадь 1600 квадратных метров, составляет порядка 200 миллионов рублей. Еще примерно в 300 миллионов рублей паре мог обойтись ремонт и обустройство коттеджа.
«Довольно серьезная сумма, но это не догонит по стоимости замок Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь, который оценивается примерно в один миллиард рублей. Но все равно это отличное приобретение, хороший выбор», — подытожил риелтор.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.