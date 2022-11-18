«Пока жена зарабатывает деньги, муж готовит завтрак»: Миро высмеяла Тодоренко и Топалова

Накануне Регина Тодоренко похвасталась семейной идиллией с Владом Топаловым. Телеведущая показала в соцсети, как супруг приготовил для нее завтрак.
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Звезда назвала избранника святым человеком, а вот Лена Миро не оценила поступок певца. По мнению блогерши, Влад и должен заниматься домашними делами, раз деньги в семью приносит Регина.
«Пока жена собирается зарабатывать деньги, муж готовит завтрак, чтобы потом остаться дома? Так это обязанность, а не забота. Кто-то за деньгами пошел, а другой тогда должен еду приготовить, полы помыть, детей воспитать», — написала Лена.
Миро прошлась не только по Топалову, но и по Тодоренко. Акула пера заявила, что артисту не стоит стараться удержать жену, поскольку она все равно никуда не уйдет.
«Владик этот не очень умный. Мог бы завтрак и не готовить, все равно Регинка бы никуда не делась. Но ничего, рано или поздно он это поймет. И вот тогда Регинка перед работой сможет насладиться домашним бытом», — подытожила блогерша.