«Пока жена зарабатывает деньги, муж готовит завтрак»: Миро высмеяла Тодоренко и Топалова

Миро прошлась не только по Топалову, но и по Тодоренко. Акула пера заявила, что артисту не стоит стараться удержать жену, поскольку она все равно никуда не уйдет.

«Владик этот не очень умный. Мог бы завтрак и не готовить, все равно Регинка бы никуда не делась. Но ничего, рано или поздно он это поймет. И вот тогда Регинка перед работой сможет насладиться домашним бытом», — подытожила блогерша.