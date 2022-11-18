«Побойтесь бога!»: Бородина пристыдила хейтеров, атакующих беременную Ольгу Орлову

Телеведущая Ксения Бородина долго терпела и не вмешивалась, но все же решила высказаться по поводу того, что творят подписчики ее близкой подруги — певицы, бывшей участницы группы «Блестящие» Ольги Орловой.

Напомним, что 45-летняя Ольга ждет ребенка. Малышка должна появиться на свет в феврале или конце января. Несмотря на беременность женщины, ее благопристойный образ жизни, любовь к животным, вежливость в общении с подписчиками и прочее, находятся люди, которые распускают слухи о ней в соцсетях и даже заявляют в комментариях в ее аккаунте, что на самом деле она не беременна и носит накладной живот.

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Именно против хейтеров Ольги и решила высказаться Бородина. Ксения отметила, что беременные женщины очень уязвимы и очень близко к сердцу воспринимают все плохие слова, сказанные в их адрес, все слухи и сплетни.

«Оля достаточно сильная девушка, и она никогда не покажет [что переживает], она смеется над этим. Но тем не менее, мне кажется, любого нормального человека достанет, что ему пишут про накладной живот. Красивая популярная женщина вместе со своим мужем прошла огромный путь для того, чтобы стать мамой второй раз в своей жизни. И приходят какие-то непонятные тетки, которые ей рассказывают, что у нее накладной живот», — сказала ведущая «Дома-2».

Она считает, что людям не следует забывать о том, что их слова могут ранить других. Тем более тех, кто ничем не заслужил такого отношения.