«Она стала заложником»: Пригожин пожалел затравленную Лободу

Светлана Лобода много лет зарабатывала в России огромные деньги и считалась одной из самых популярных певиц. Сейчас экс-солистка «ВИА Гры» жестко критикует страну, по которой раньше активно гастролировала с концертами.
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Певица даже перестала записывать треки на русском языке. Правда, первая ее композиция на украинском была жестко раскритикована. Многие пользователи заявили, что Светлана плохо знает язык.
Впрочем, нашлись и такие, которые заступились нее. Например, в защиту Лободы высказался Иосиф Пригожин.
«Это какое-то безумие. Все на противоречиях. Все не так. Все упрекали, что она поет на русском, записала на украинском — сделала ошибку. Если честно говорить, она мне лично и нам никому ничего плохого не сделала. Она стала заложником. По-человечески, конечно, ее жалко», — процитировал продюсера Telegram-канал Shot.