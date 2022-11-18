«Она стала заложником»: Пригожин пожалел затравленную Лободу

Светлана Лобода много лет зарабатывала в России огромные деньги и считалась одной из самых популярных певиц. Сейчас экс-солистка «ВИА Гры» жестко критикует страну, по которой раньше активно гастролировала с концертами.

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Певица даже перестала записывать треки на русском языке. Правда, первая ее композиция на украинском была жестко раскритикована. Многие пользователи заявили, что Светлана плохо знает язык.

Впрочем, нашлись и такие, которые заступились нее. Например, в защиту Лободы высказался Иосиф Пригожин.