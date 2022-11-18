Груднички в мандариновых конвертиках: Ефременкова из «Дома-2» стильно утеплила сыновей-близнецов для вечерней прогулки

Юлия Ефременкова и Мондезир

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Юлия Ефременкова поделилась милыми кадрами.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается материнством. Ставшая в 35 лет впервые мамой, Юлия Ефременкова души не чает в своих сыновьях-близнецах.

Рядом с Юлией всегда ее избранник и отец мальчиков Мондезир. Все заботы о детях они делят пополам.

Молодые родители всегда вместе выходят на прогулку с сыновьями. В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась кадрами, сделанными вечером во время одного из таких променадов с грудничками. В Москве падал первый снег, а молодые родители прогуливались с коляской недалеко от «Москва-Сити».

В какой-то момент Юлия Ефременкова и Мондезир вытащили мальчиков из колясок и умилительно склонились над ними, заодно показав, как стильно они утеплили близнецов. Яркие конверты мандаринового оттенка создают прекрасное настроение в серые дни.

Ефременкова и Мондезир с сыновьями-близнецами. Фото: скрин соцсети

Напомним, Юлия Ефременкова и Мондезир стали родителями 22 сентября. Их сыновья-близнецы появились на свет с помощью кесарева сечения.

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