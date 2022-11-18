Красавчик: каким стал подросший сын Жени Феофилактовой от Антона Гусева из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова одна воспитывает сына Даниэля после развода с Антоном Гусевым. Папа изредка видится с наследником, так что основная часть забот лежит на матери.

Евгения Феофилактова возит сына на отдых и заботится о том, чтобы Даниэль получил хорошее образование. Мальчик учится уже в третьем классе одной из московских школ.

Трудно представить, но Даниэлю, которого поклонники проекта помнят совсем крошкой, в декабре исполнится уже десять лет.

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