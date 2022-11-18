Валя Исаева, родившая в 11 лет, снова собирается замуж

История Вали Исаевой хорошо знакома россиянам: она забеременела, когда была 11-летней девочкой, об этом подробно рассказывалось в ток-шоу. И потом о жизни Вали постоянно сообщали СМИ. Сейчас ей уже 28 лет, и у нее — большие перемены в жизни.

С Хабибом Патахоновым, своим мужем, Валентина решила развестись — несмотря на то что у них четверо детей. Она сменила имя: теперь ее зовут Муслима. А еще она сообщила, что встречается с мужчиной по имени Мансур, с которым случайно познакомилась два месяца назад.

Теперь, похоже, многодетная мать собирается снова выйти замуж — только нужно дождаться, пока уладятся формальности с разводом.

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Стали известны и другие подробности: оказывается, Хабиб неоднократно поднимал руку на жену, а в феврале этого года, отправившись добровольцем на фронт, он оставил Валю и детей без денег, с долгами и кредитами и даже заблокировал банковскую карту, чтобы жена не могла снять положенные ему выплаты. Сейчас Исаева, как сообщает издание Аrgumenti.ru, ищет работу, но эти поиски пока безуспешны.