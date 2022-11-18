«Маленькая дива»: старшая дочь Млодик от Виторгана в стеганом пуховике и шапочке бини порадовалась первому снегу

Звездная чета Ирина Млодик и Эммануил Виторган воспитывают двух маленьких дочерей-погодок Этель и Клару.

Ставшие родителями в более чем зрелом возрасте Ирина Млодик и Эммануил Виторган души не чают в наследницах, сделавших их по-настоящему счастливыми людьми.

Своей радостью Ирина Млодик и Эммануил Виторган щедро делятся с поклонниками. Звездная пара часто показывает в микроблогах Этель и Клару, чем неизменно вызывает восторги.

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