«Маленькая дива»: старшая дочь Млодик от Виторгана в стеганом пуховике и шапочке бини порадовалась первому снегу

Звездная чета Ирина Млодик и Эммануил Виторган воспитывают двух маленьких дочерей-погодок Этель и Клару.
Ставшие родителями в более чем зрелом возрасте Ирина Млодик и Эммануил Виторган души не чают в наследницах, сделавших их по-настоящему счастливыми людьми.
Своей радостью Ирина Млодик и Эммануил Виторган щедро делятся с поклонниками. Звездная пара часто показывает в микроблогах Этель и Клару, чем неизменно вызывает восторги.
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На этот раз Ирина Млодик поделилась снимком старшей дочери Этель, радующейся первому снегу, недавно выпавшему в Москве. Девочка, облаченная в стильный стеганый пуховик винного оттенка и пудровую шапочку бини, в кадре лучезарно улыбается, а ее щечки разрумянились от легкого морозца.
«С первым снегом! Этель», — подписала снимок Ирина Млодик.
Старшая дочь Ирины Млодик и Эммануила Виторгана. Фото: соцсети
«Как выросла Этель!», «Умничка! Малыши всегда так бурно радуются снегу!», «Маленькая дива! Чудесница, ангелочек! С первым снегом, душечка», «Счастье на лице у малышки!» — отреагировали поклонники на новый снимок Этель.