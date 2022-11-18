Звезда сериала «Кто в доме хозяин?», 30-летняя Дарья Бондаренко вышла замуж

Невеста пришла в Мещанский загс Москвы в белом платье с прозрачными рукавами и длинным подолом, жених был в классическом черном костюме с бабочкой. Под постом артистку поздравили коллеги по профессии.

«Моя принцесса! Будь счастлива! Живите в любви и радости!» - написала Лиза Арзамасова.

«Поздравляю вас с мужем! Нежности и уважения вам на всю жизнь! Ура!» - порадовалась Анна Бачалова.

«Поздравляю от души! Долгие и счастливые лета вам! Очень рада! Классная дата свадьбы. В нумерологии 17 – звезда. Так что звездной жизни вам!» - добавила Надя Славецкая.

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Напомним, Дарья Бондаренко снималась в сериалах «Кто в доме хозяин?», «Папины дочки», «Барвиха», «СашаТаня» и других. Также сыграла в мелодраме «Оазис любви» и комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало». Выступает на сцене Театра на Бронной.