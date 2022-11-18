Предполагаемый отец «тайной дочки» Водяновой ответил: «Столько лет мечтал. Есть сходство»

Фотограф Алексей Васильев отреагировал на сообщение о том, что у него якобы объявилась в Америке дочь от Натальи Водяновой.

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Напомним, по версии топ-модели, она нашла свою родную сестру Дженнифер (при рождении Маша) спустя много лет после того, как ее мать бросила малышку после рождения. Однако многие пользователи Сети сопоставили факты и нашли в них много несостыковок.

Например, Водянова заявила, что надоумила мать к нестандартному шагу именно она из-за бедности — дескать кормить ее было не на что. При этом на тот момент она уже состояла в отношениях с британским миллионером и имела отличный контракт в Париже.

В конце концов люди вспомнили, что у Натальи Водяновой был до этого роман с фотографом Алексеем Васильевым, на которого Дженнифер оказалась очень похожа. Таким образом появилась версия о том, что на самом деле это не сестра, а дочка модели от российского бойфренда.

«Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры (Водяновой), которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием», — признал даже сам фотограф в беседе с корреспондентом Woman.ru.

А под одним из постов про «дочь-сестру» Водяновой Васильев написал: «Наконец-то, столько лет мечтал о дочке».