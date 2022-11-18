Положили на грудь: Катя Гордон показала первый снимок новорожденного сына

Юрист, автор песен и общественная деятельница Екатерина Гордон 16 ноября в третий раз стала мамой. Блондинка сразу сообщила о прекрасном событии, объявив, что теперь у нее три сына.

Новорожденного наследника Катя Гордон назвала необычным именем — Теодор. А теперь решилась показать самое первое фото с ним. В микроблоге Катя Гордон рассказала, что ее сын появился на свет с помощью кесарева сечения. И как только врачи достали Теодора, то тут же положили его на грудь к мамочке.

В этот трепетный момент и был сделан кадр, которым поделилась Катя Гордон.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».