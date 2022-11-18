Как выглядит предполагаемый отец новоиспеченной дочки Водяновой: реально похожи!

Наталья Водянова недавно потрясла мир историей, достойной мыльной оперы. Американскому Vogue она рассказала, что нашла свою сестру Дженнифер, которой мать дала при рождении имя Маша. Однако родительница отказалась от нее после рождения, чтобы спасти малышку от бедности.

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Россияне не поняли этой причины, поскольку, по их меркам, работа модели в Париже, каковая уже была у Водяновой, предполагает хорошие деньги. И тут же предположили, что на самом деле топ-модель нашла не сестру, а родную дочь, соврав журналистам.

Соотечественники вспомнили ее роман с фотографом Алексеем Васильевым, который на удивление оказался реально похож на Дженнифер! В отличие от всех остальных родственников Натальи Водяновой. К слову, сам экс-бойфренд модели признался, что девушка действительно имеет с ним сходство во внешности.

По материалам Vogue и Woman.ru