Первое видео встречи Водяновой с «сестрой-дочкой»: прижала к себе и не хотела отрывать от сердца

В Сети появилось видео первой встречи Натальи Водяновой и ее сестры Дженнифер (Маши), от которой отказалась ее мать почти сразу после рождения.

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По словам топ-модели, это именно она надоумила родительницу отдать сестру на удочерение, дабы спасти от нищеты. Однако многие заметили, что на тот момент Водянова уже была знаменита и отлично зарабатывала в Париже.

Поэтому появилась версия, что на самом деле это не сестра Натальи, а ее дочь, которую она могла родить от фотографа Алексея Васильева. Правда это или нет — пока доподлинно неизвестно. Но встретила свою новоиспеченную родственницу в Париже Водянова очень тепло. Она крепко обняла ее, прижала к сердцу. Было видно, что она очень растрогана этой встречей.