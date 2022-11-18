«Сыночек»: Ксения Собчак впервые после побега и возвращения в Россию обратилась к Платону

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Журналистка и светская львица Ксения Собчак отмечает день рождения наследника, рожденного в браке с Максимом Виторганом.

В семье журналистки и светской львицы Ксении Собчак 18 ноября большой праздник. В этот день шесть лет назад она стала мамой, подарив своему тогдашнему мужу Максиму Виторгану сына Платона.

Ксения Собчак публично поздравила наследника с днем рождения, обратившись к нему в микроблоге. 

«С днем рождения, сыночек», — лаконично написала Ксения Собчак.

Публикацию она сопроводила снимками с участием Платона, которые, вероятно, были сделаны некоторое время назад.

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Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети

Стоит добавить, что это обращение Собчак к сыну Платону стало первым с момента побега Ксении Собчак за границу и последующего возвращения в Россию. В дни, когда Собчак отсутствовала в Москве, все очень переживали за Платона, не понимая, как мать могла оставить ребенка одного.

Кстати, как недавно дала понять мачеха Максима Виторгана Ирина Млодик, в день рождения Платона семья Собчак-Виторган воссоединится. Ирина Млодик сообщила, что Максим Виторган находится в Москве и готовится отмечать праздник сына.

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