«Сыночек»: Ксения Собчак впервые после побега и возвращения в Россию обратилась к Платону

В семье журналистки и светской львицы Ксении Собчак 18 ноября большой праздник. В этот день шесть лет назад она стала мамой, подарив своему тогдашнему мужу Максиму Виторгану сына Платона.

Ксения Собчак публично поздравила наследника с днем рождения, обратившись к нему в микроблоге.

«С днем рождения, сыночек», — лаконично написала Ксения Собчак.

Публикацию она сопроводила снимками с участием Платона, которые, вероятно, были сделаны некоторое время назад.

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