«Самый ценный в мире груз — это в пузе карапуз!»: Маша из «Ворониных» раскрыла, сколько осталось до родов

Марии Ильюхиной 19 лет, а она уже успела сняться в ситкоме «Воронины» и полюбиться миллионам телезрителей. Оказывается, актриса скрывала от поклонников свою маленькую тайну, которую она носит под сердцем. Мария ждет первенца. Сериальная дочка Веры и Кости Ворониных раскрыла срок беременности — у нее 6 месяцеы. Так что животик будущая мамочка уже не спрячет.
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Мария Ильюхина показала свой большой животик. Фото: личный архив
Маша как-то быстро повзрослела. Фото: кадр из сериала «Воронины»
«Самый ценный в мире груз — это в пузе карапуз!
Так непривычно осознавать, что скоро в твоей жизни появится маленькое чудо! До беременности очень любила чеснок во всех блюдах, а сейчас — терпеть не могу. Больше ем сладкое, чем соленое. Стала вырубаться и спать буквально везде.
Готовлюсь стать мамой!» — отметила Ильюхина.
По материалам «СтарХит»