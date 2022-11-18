«Самый ценный в мире груз — это в пузе карапуз!»: Маша из «Ворониных» раскрыла, сколько осталось до родов

Марии Ильюхиной 19 лет, а она уже успела сняться в ситкоме «Воронины» и полюбиться миллионам телезрителей. Оказывается, актриса скрывала от поклонников свою маленькую тайну, которую она носит под сердцем. Мария ждет первенца. Сериальная дочка Веры и Кости Ворониных раскрыла срок беременности — у нее 6 месяцеы. Так что животик будущая мамочка уже не спрячет.

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